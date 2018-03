El arranque del 'procés' fue una reunión en 2011 con tres hijos de Pujol, según los documentos de los Mossos

#10



Cada uno es corrupto en la medida que puede serlo, por ejemplo un becario corrupto que cobra por un trabajo acerca de las viviendas en andalucía no puede aspirar a estafar los 1.200 M € de los Pujol, ya le gustaría, pero no puede. O por ejemplo un chaquetero sentado en una sillita de ruedas y forrado de capitalismo (bitcoins) no puede defraudar a la seguridad social los 700 M € de la junta de andalucía, ya le gustaría, pero no puede. Es como si dijeras que un profesorucho asociado de universidad de politólogos defraudara a hacienda 300M € de la púnica, ya le gustaría, pero no puede puesto que eso es imposible porque no los va a ver en su vida por mucho "informe de asesoría" que le haga al gobierno del autobusero venezolano. Ya te digo, corrupto cada uno en la medida que le sea posible y, por ejemplo, me juego todo lo que tengo a que el del comentario 9 ha pagado en negro alguna vez en su vida. Eso sí, luego vamos todos de puritanos y lanzando la primera piedra. Somos asín.