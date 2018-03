El Congreso recibe a Camps un día antes de que declare en la Audiencia

Tendrá que afrontar preguntas sobre la presunta 'caja b' del PPCV

Una semana después escuchará el testimonio de Granados y Marjaliza

Francisco Camps. Foto: Efe

La comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP recibe este martes al expresidente de la Comunidad Valenciana y exlíder de los 'populares' en esa comunidad Francisco Camps, que se convertirá en el primer exdirigente del partido que desfila ante este órgano. Camps tendrá que afrontar preguntas sobre la presunta 'caja b' de su formación justo un día antes de hacer lo propio ante la Audiencia Nacional en el juicio sobre la rama valenciana de la 'Gürtel', al que ha sido llamado como testigo.

El Congreso también había citado para el martes al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, pero éste pidió aplazar la citación porque le coincide con una sesión del mismo juicio. El que fuera 'número dos' de Costa ya declaró a principios de enero, pero tiene que estar presente por ser uno de los acusados. En las próximas semanas la comisión tendrá que fijar una nueva fecha para convocarle.

En su declaración judicial Costa, que se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión, señaló que fue Camps quien decidió contratar Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y que éstos se financiasen en parte con "dinero negro". En algunos de esos actos participó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Tres causas abiertas

Camps, que ha negado todas estas acusaciones, podrá ratificarse en su versión ante los diputados que investigan la financiación ilegal del PP. El expresidente valenciano acudirá a la Cámara dos semanas después de haber sido imputado por presuntas irregularidades en las contrataciones para la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, una de las piezas separadas del 'Caso Gürtel', que también formará parte del interrogatorio de los comisionados.

Además, Camps está siendo investigado en otros dos procedimientos distintos. El primero, por supuestas irregularidades en la gestión de la Fórmula 1 en València; y el segundo, por la construcción del trazado del circuito de esta competición.

La semana siguiente, concretamente el día 13 de marzo será el turno del Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, mano derecha de Esperanza Aguirre y ex secretario general del partido en la comunidad, y de su antiguo socio David Marjaliza, un constructor considerado cerebro de red 'Púnica'.

En febrero Granados, presunto líder de la trama, reconoció ante el juez que en los comicios autonómicos de 2007 y 2011 se llevó a cabo una campaña electoral "paralela" fuera de la contabilidad oficial para la expresidenta regional Esperanza Aguirre y que dirigió Ignacio González, quien la sucedió al frente de la Comunidad de Madrid. Además, indicó que la actual mandataria madrileña, Cristina Cifuentes, formó parte del núcleo de esa campaña paralela porque tenía una supuesta "relación sentimental" con Ignacio González.

PP de Madrid

El ex número dos del PP de Madrid, que salió el pasado verano de la cárcel de Estremera en la que pasó dos años y medio en prisión preventiva por su implicación en la 'Púnica', podrá reafirmarse en sus declaraciones ante el Congreso, aunque también podría acogerse a su derecho a no contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios para no perjudicar su defensa judicial.

Tras las relevaciones de Granados, los grupos parlamentarios pusieron fecha a las comparecencias de Cifuentes, Aguirre y González. La actual presidenta regional, que se ha querellado contra Granados, será la primera en acudir a la Cámara, el día 20 de marzo, junto con el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, a quien se le investiga por delitos de cohecho y blanqueo de capitales por facilitar la presunta financiación irregular del partido en conexión con la trama 'Púnica'.

El 10 de abril será el turno González y Aguirre, los antecesores de Cifuentes y que compartieron gobierno regional y responsabilidades en el partido con Francisco Granados.

Y una semana después le tocará a Ramón Blanco Balín, quien fuera cerebro financiero de la red 'Gürtel', que ya había estado citado a principios de febrero y que pidió aplazarlo por sus citaciones judiciales. Para ese mismo día también se verá a Arturo Fasana, el considerado 'contable' de Francisco Correa y asesor fiscal que llevó a la red Gürtel a Suiza por tratar de eludir impuestos.

'El Yonki' del dinero

Además, la comisión aún tiene pendiente fijar una nueva fecha para recibir a Marcos Benavent, el autodenominado 'Yonki del dinero', quien había sido convocado el pasado 20 de febrero, pero finalmente no acudió porque hubo un problema con su citación.

Benavent está procesado por las presuntas irregularidades cometidas cuando fue gerente de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia. Ha colaborado con la Fiscalía Anticorrupción y su testimonio fue clave en la llamada operación Taula contra la cúpula del Partido Popular en la provincia de Valencia y su presidente Alfonso Rus.

