ERC acepta a Sànchez para terminar con el 155 pero la CUP se abstendrá si no hay un programa republicano

La CUP hace presión con sus cuatro diputados en el Parlament

JxCat pide a Torrent tiempo para convencer a los 'cupaires'

PSC y CatECP han expresado su rechazo a investir a Sànchez

La secretaria general de ERC y líder del grupo en el Parlament, Marta Rovira, ha comunicado formalmente este lunes al presidente de la Cámara, Roger Torrent, que su partido apoyará al candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez. Y lo hará para poner fin a la aplicación del 155. Sin embargo, la CUP asegura que se abstendrá ante Sànchez o ante cualquiera que no tenga un programa republicano. Tras el anuncio por parte de Torrent de proponer a Sànchez como candidato a la investidura, Puigdemont y Comín podrían tener que renunciar a su escaño (no pueden delegar su voto) para que las cuentas secesionistas salgan y se pueda investir al candidato independentista.

En rueda de prensa, tras reunirse con Torrent en el Parlament, Rovira ha explicado que el objetivo de apoyar a Sànchez es impulsar de forma definitiva la creación de un Govern que permita a Cataluña "recuperar las instituciones y poner fin al 155". Rovira ha explicado que apoyan a Sànchez fruto de un "preacuerdo" (cuyos detalles no ha comunicado) con JxSí para desencallar la investidura, un pacto que no podrá ver la luz hasta que consigan sumar a la CUP, algo que por ahora no han hecho.

Y es que el otro pilar independentista necesario para forjar una mayoría en el Parlament ha advertido a JxCat y ERC que sus cuatro diputados mantendrán la abstención en un pleno de investidura sea quien sea el candidato, ya que la falta de acuerdo con ambos grupos no se debe al nombre propuesto, sino a que plantean un Govern autonomista en vez de republicano catalán.

Lo ha dicho Carlos Riera tras reunirse con Torrent, que ha abierto una ronda de contactos con los grupos, tras la cual ha propuesto a Sànchez: "Un candidato que quiera ser autonomista contará con nuestra abstención pero, con un programa republicano sobre la mesa, nosotros podemos aceptar cualquier nombre". La premisa es clara: solo aceptarán un programa de desarrollo de república. En caso contrario, abstención.

"Si se precipita una investidura, contarán con nuestra abstención", y ha asegurado que el Consell Polític de la CUP del sábado solo puso de manifiesto un radical desacuerdo con ERC y JxCat sobre el programa de Govern.

La decisión de la CUP también pretende poner a prueba "la verdadera voluntad de soberanía republicana institucional" de JxCat y de ERC, ya que consideran que con sus cuatro abstenciones sí puede prosperar la candidatura de cualquier candidato que propongan.

Por todo esto, JxCAT ha pedido a Torrent tiempo para tratar de convencer a la formación 'cupaire'. A través de sus portavoces Elsa Artadi y Eduard Pujol, han requerido al presidente del Parlament que convoque el pleno de dos días en adelante para tal efecto.

"Le hemos pedido que el pleno no sea en 48 horas para trabajar en las negociaciones con la CUP, si bien la fecha la debe acabar marcando él", ha explicado Artadi, que ha detallado que JxCat está ultimando un acuerdo con ERC que se presentará oficialmente en un par de días, y que ese acuerdo seguro que agradará a la CUP porque habla en profundidad de "construir república", ahonda en el proceso constituyente y es diferente al presentado en un primero momento a la formación.

Sin el 'sí' de la CUP, los independentistas pierden la mayoría absoluta de 70 diputados que suman con los 'cupaires', lo que imposibilita una investidura en primera vuelta, pero en segunda vuelta se puede investir a un candidato con mayoría simple -es decir, con más 'síes' que 'noes'- y, pese a que JxCat y ERC suman 66 diputados frente a los 65 del resto de grupos, cuatro de ellos no tienen asegurado el voto.

El voto de Comín y Puigdemont

Oriol Junqueras (ERC) y Jordi Sànchez (JxCat) están en prisión y, previsiblemente, podrán delegar su voto, pero Carles Puigdemont (JxCat) y Toni Comín (ERC), tendrán difícil que otro diputado vote en su nombre ya que tanto los letrados del Parlament como el propio Tribunal Supremo ya advirtieron de que delegar el voto en su circunstancia -desde Bélgica- iría contra el reglamento de la Cámara.

La CUP rechaza que Puigdemont y Comín renuncien al acta para conseguir esa mayoría, asumen que para desarrollar la república tendrán que desobedecer al Estado, y piden que JxCat, ERC y su mayoría en el Parlament demuestren que están dispuestos a hacerlo, pidan el voto delegado para ambos diputados, lo lleven a un pleno e invistan a un candidato.

"¿Si no han sido capaces de desobedecer sobre el derecho a voto de estos diputados, serán capaces de desobedecer para realizar un programa republicano?", y ha asegurado que la CUP no quiere un escenario de repetición electoral y que si JxCat y ERC quieren hacer autonomía y desobedecer al mandato del 1-O, serán ellos los que precipitarán las elecciones.

Sobre que la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, criticara la postura de la CUP y planteara a quién más quieren enviar a la papelera de la historia, ha replicado: "Todavía no hemos acabado de lanzar elementos políticos a la papelera de la historia".

Riera se ha posicionado a favor de ampliar la base republicana, pero sobre que el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, propusiera un acercamiento con los comuns y abrir el diálogo con el PSC, ha reprochado que incluya a los socialistas, que son "uno de los principales cómplices del 155".

PSC, CatECP y PPC rechazan a Sànchez

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha trasladado a Torrent que no ve "viable" la candidatura de Jordi Sànchez porque está en prisión preventiva y eso provoca que no pueda ejercer "con plenitud las responsabilidades" que recaen sobre un presidente de la Generalitat. Los socialistas catalanes respetan tanto la candidatura de Sànchez como su presunción de inocencia, pero creen que su situación judicial hace que no sea un candidato válido.

Por su parte, el líder de CatECP, Xavier Domènech, ha trasladado también a Torrent, que no apoyarán "ni por activa ni por pasiva" la candidatura de Sànchez y ha reclamado a los grupos que pongan nombres sobre la mesa que permitan debates reales sobre investiduras efectivas. En rueda de prensa, ha cuestionado así que esta segunda ronda de contactos iniciada por Torrent sea la última, porque la candidatura de Jordi Sànchez, "más allá de que tiene todo el derecho a poderse presentar como candidato, no constituirá una investidura ni un Govern efectivo".

Sobre qué harían si el candidato a la investidura fuera de ERC, Domènech ve difícil que se produzca esta situación porque "hay un acuerdo sellado entre JxCat y ERC por el que la Presidencia de la Generalitat es para JxCat y la del Parlament para ERC", además de explicar que los republicanos les han dicho que no presentarán un candidato propio.

Inés Arrimadas, líder de Cs en Cataluña, ha sido la última en hablar con Torrent y ha criticado que Torrent haya propuesto a Sànchez como candidato a la presidencia: "Puigdemont ordena y Torrent ejecuta". "No hay ninguna novedad. Torrent ha leído el guión que le ha dictado desde Bruselas el señor Puigdemont y me ha dicho que Sànchez será el candidato, pese a que tiene graves casos con la justicia y está en prisión", ha explicado Arrimadas.

Pese a que durante la rueda de prensa se ha hecho público que Torrent presentaría a Sànchez como candidato, aunque sin poner fecha a un pleno para investirlo, Arrimadas pone en duda que esa investidura llegue a celebrarse.

También ha hablado tras su reunión el candidato del PP, Xavier García Albiol, quien ha pedido a Torrent que no presente al diputado Jordi Sànchez como candidato a la Presidencia de la Generalitat para no generar "más tensión" con el Estado.

