El Gobierno investiga cómo financia Puigdemont su vida en Bélgica para evitar que use dinero público

¿Pero no dijo Montoro que no iría ni un euro del FLA a los independentistas?, Mariano los españoles que te hemos votado hasta ahora ya no esperamos nada de ti, solo que haya nuevas elecciones para votar a otro partido. Y el PSOE que no se ponga contento, que mi voto tampoco va a ser para ellos, A si que adivinar a quien, siiiiii, a Ciudadanos.