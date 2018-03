Cs no intentará investir a Arrimadas y reprocha que JxCat apueste por un imputado

"Los que no sumamos y no podemos formar gobierno no nos presentaremos"

También ha criticado que Puigdemont haya señalado a Jordi Sànchez

El secretario de Comunicación de Cs, Fernando de Páramo, ha descartado este viernes presentar a la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, como candidata a la investidura ahora que Carles Puigdemont ha renunciado a ser presidente y ha señalado como sustituto a Jordi Sànchez (JxCat).

"Lógicamente, los que no sumamos y no podemos formar gobierno no nos presentaremos", ha resumido el también diputado en rueda de prensa desde el Parlament, recordando que su partido ganó las elecciones pero el independentismo sigue teniendo mayoría en la Cámara.

También ha criticado que Puigdemont haya señalado a Sànchez como sustituto, ya que está siendo investigado por el Supremo: "¿No tienen a nadie que no esté imputado, que no se haya subido a los coches de la Guardia Civil?".

La líder de Ciudadanos en Cataluña y vencedora de las elecciones catalanas del 21-D se mostró convencida este jueves de que Carles Puigdemont dio "un paso al lado" después del "esperpento" protagonizado por las fuerzas independentistas en el "Pleno (en el Parlament) del desbloqueo y la transparencia que ha impulsado Ciudadanos".

La dirigente destacó también que los independentistas quieren prolongar la situación para "no enfrentarse a la realidad", porque esta demuestra que "no tiene apoyo internacional, ni mayoría social, ni cobertura legal, y sobre todo que no tiene razón".

