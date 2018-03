¿Cuántos votos se puede llegar a jugar el PP con las pensiones?

Estos políticos se mueven siempre por el interés. Con tal de granjearse votos son capaces de vender a su propia madre.



Las cosas se hacen porque hay que hacerlas y no porque grupos de presión así lo exigen.



Todavía no he visto a nadie ( político, me refiero ) que quiera acabar con las prebendas de sus señorías; a saber, desfrutar de salario, coche, despacho y escolta, después de haber cesado en su actividad.



Son ahorradores, desde donde no les duele.