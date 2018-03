Toni Roldán: "Francia optó por un Macron... y España optará por un Rivera"

"La solución a la temporalidad es el contrato único y la mochila austriaca"

"Si la senadora Barreiro y los corruptos dimiten, habrá Presupuestos"

"Uno de cada tres votantes no nos viene del PP: nos llegan del PSOE"

El Portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso, Toni Roldán. Foto: Elisa Senra

Es la cara y la voz de Ciudadanos en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, el encargado de lidiar con el Gobierno las "cosas de comer", como los Presupuestos, paralizados hace meses. Antonio Roldán Monés (Barcelona, 1983) es una de las estrellas ascendentes en su partido, donde milita desde 2015 y con el que ha sido elegido diputado en la XI y XII legislaturas.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, es máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex y en Política Económica por la Universidad de Columbia, y doctorando en economía política en el Instituto Europeo de la London School of Economics (LSE).

Se le considera discípulo aventajado de Luis Garicano, y tiene una amplia experiencia en temas europeos. Ha trabajado en la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea, también en el Parlamento Europeo, y ha sido analista de riesgo político en la consultora Eurasia Group e investigador en la LSE. Es un hombre amable y educado –casado y padre de un niño– que hace continuas alusiones a la sociedad civil como factor necesario para dar un giro copernicano a la política.

Dice que habrá Presupuestos si el PP obliga a dimitir a la senadora Barreiro y otros presuntos corruptos, que solo un nuevo modelo laboral que luche contra la precariedad evitará una catástrofe en el sistema de pensiones. Acusa a Torrent de seguir la batuta que le marca la CUP y a Ada Colau de situar Barcelona en el abismo económico.

Según las últimas encuestas, Ciudadanos daría el 'sorpasso' al PP en Andalucía. ¿Esto es un incentivo, o hay riesgo de morir de éxito?

Siempre soy muy cauto con las encuestas, pero es verdad que llevamos una trayectoria positiva y hay una fuerte tendencia hacia arriba, lo cual no significa que vayamos a morir de éxito, en absoluto. Los ciudadanos valoran que tengamos un proyecto común para España, que hagamos una política útil y, al mismo tiempo, exigiendo reformas a un Gobierno paralizado. Hemos logrado transmitir un espíritu de regeneración y renovación a la política española que la inmensa mayoría de españoles desea. De algún modo, somos pioneros, junto con Macron y algún otro Gobierno europeo, de un proyecto europeísta reformista, de centro, que supone una alternativa a los viejos partidos y al inmovilismo.

Oiga, ¿su caladero de votos es del Partido Popular o del PSOE, o pescan en todos?

Uno de cada tres votantes no nos vienen del PP, lo que significa que a Ciudadanos están pasando votantes del PSOE y de otras opciones, porque nuestro proyecto es colectivo y transversal. Somos el partido que conecta mejor con la mayoría de la ciudadanía.

¿O sea, que ve a Albert Rivera como 'el Macron español'?

Yo no tengo dudas de que en las próximas elecciones Albert Rivera será elegido presidente del Gobierno, porque somos capaces de ofrecer un proyecto para España de igualdad de valores, de servicios, de solidaridad, y de unión, con un patriotismo civil moderno combinado con un europeísmo. La gente percibe que el bipartidismo es incapaz de cambiar según qué dinámicas. Aquí ha habido una tendencia al inmovilismo, a una parálisis, a irse repartiendo el poder el PP y el PSOE, apoyándose en los nacionalistas, y eso ya es insostenible. Francia ha optado por un Macron y España optará por un Rivera.

¿Usted cómo se considera, ideológicamente? Ciudadanos primero abrazó la socialdemocracia para luego repudiarla, pero tampoco se definen...

Nos definimos como liberalprogresistas. Hay un espacio donde las economías abiertas y competitivas y el capital humano son centrales para el progreso. Creemos en el mercado, pero al mismo tiempo en que tiene que haber una regulación que lo limite. Hay un espacio que existe en muchos países y en el Parlamento Europeo, para un partido liberal, que en España se está consolidando, y que ofrece respuestas a muchos de los retos que se plantea la globalización. Oiga, ¿estar a favor del mercado de trabajo que defiende el PSOE es realmente progresista, es de izquierdas? Porque a mí me parece profundamente conservador. Por eso nosotros nos definimos como progresistas.

¿Cree que en España el fin del bipartidismo es un hecho?

Pienso que de alguna manera se está superando el marco del bipartidismo. Y es natural, porque los retos también están cambiando. Las ideologías tienen que jugar un rol, pero siempre que estén acompañadas de evidencias empíricas y de políticas sensatas. El conservadurismo de izquierdas o de derechas en los tiempos de la globalización, donde es necesario hacer tantas reformas, es absurdo. El inmovilismo conservador es incapaz de ofrecer respuestas efectivas a los retos actuales de la globalización.

¿Qué ha pasado tras las elecciones catalanas para que el PP y ustedes se tiren los trastos a la cabeza?

El PP, al ver que éramos una alternativa creíble de gobierno, ha planteado una estrategia de ataque y de confrontación, que no sé si muchos de sus votantes van a entender. Cuando tienes problemas graves como el paro, la precariedad, la corrupción, etc., centrar tu estrategia en atacar al partido emergente es un error que se le volverá al PP en contra. Nosotros no hemos cambiado nuestra posición. Rajoy está en el Gobierno, porque nosotros le apoyamos, pero a cambio exigimos una serie de reformas, 150 en total. Por ejemplo, si quieren que haya Presupuestos, el PP simplemente tendrá que cumplir su palabra y, si no, no los habrá.

Pero si los Presupuestos los tenían ustedes prácticamente pactados con el PP, ¿qué ha pasado?

Nosotros teníamos un acuerdo con el PP. Yo mismo negocié con el señor Nadal y con Montoro los números concretos, pero había precondiciones, aparte del acuerdo de los 150 puntos, y uno de ellos era que no hubiera presuntos corruptos en política. Y si eso no lo cumplen, no habrá Presupuestos.

¿Me está diciendo que si la senadora Pilar Barreiro dimite habrá Presupuestos?

Si la senadora dimite y cumplen todos los demás requerimientos, claro que habrá Presupuestos. Es muy sencillo: el PP sólo tiene que cumplir su palabra, y si cumple habrá Presupuestos sin ninguna duda. Honestamente, pienso que España necesita las políticas que exige C's y es necesario que se pongan en marcha cuanto antes.

¿Si no hay Presupuestos no hay legislatura, o se puede salir adelante a base de Decreto Ley?

Bueno, decía el otro día Montoro que podemos estar no sé cuántos cientos de años sin Presupuestos, y eso es lo que le gustaría a él, pero no es cierto. No podemos salir adelante sin hacer las políticas públicas que tocan. Creo que la parálisis a la que nos tiene sometido el bipartidismo tiene un periodo de caducidad, que será más pronto que tarde. No puede haber estabilidad sin reformas, necesitamos ambición y da la impresión de que este Gobierno no la tiene y que el PSOE, con sus fórmulas antiguas, no es alternativa.

Entonces, ¿no es verdad que se ha abierto la veda para tumbar leyes clave del PP como la 'ley mordaza'?

A esa ley le hemos hecho cerca de 100 enmiendas. Es una ley importantísima, que cubre muchísimos ámbitos, desde la seguridad hasta lo que se puede hacer en los espacios públicos. Nosotros no queremos derogar esa ley, sino enmendarla y corregir aquellos aspectos discutibles.

¿Por qué han cambiado su opinión sobre la prisión permanente revisable?

Nosotros no votamos a favor de derogar la prisión permanente revisable, nos abstuvimos, esperando a que hubiera una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo importante aquí, y esa fue nuestra opinión desde el principio, es que en España hay unos accesos al tercer grado para salir de prisión bastante laxos, y en algunos casos nosotros hemos propuesto endurecerlos, para delitos graves como los de violación y otros, incorporando, incluso, algunos delitos nuevos. De todos modos, en un tema tan delicado habría que ir a una posición consensuada, que es lo que quieren las familias de las víctimas.

Su ley contra la precariedad laboral aboga por el contrato único, la mochila de derechos, etc. ¿Cuál es el fin de la misma?

Hemos presentado una ley importantísima, porque aquí tenemos históricamente los índices de paro estructural más altos de Europa, el doble que la media, y lo mismo nos pasa con la temporalidad. Por eso hay que abordar un nuevo marco laboral, que no es una contrarreforma de los modelos anteriores. Aquí, en 35 años de Gobierno del PP y del PSOE, no han sabido afrontar el paro o la precariedad, y eso se ha convertido en un mal endémico en nuestro país. Nuestra propuesta es un nuevo marco integral, inspirado en las reformas que se han hecho en otros países, como la de Macron en Francia, la de Renzi en Italia y también la de Portugal.

¿Y cuáles serían las 'medidas estrella' de esta ley?

Hay tres patas fundamentales: el contrato único e indefinido desde el primer día, para igualar la indemnización de todos los trabajadores, y acabar con los contratos temporales. La mochila austriaca, que es una mochila de derechos que básicamente te permite acumular tus aportaciones a la Seguridad Social y moverte con más facilidad, incluso ir acumulando puntos para tu jubilación. Y, como tercera cuestión, estarían los bonus para las empresas. Proponemos una reducción de la cotización a la Seguridad Social de aquellas empresas que hagan menos uso del despido.

¿Con eso se acabaría la temporalidad?

En este país se ha utilizado la temporalidad en fraude de ley, para trabajos que no eran temporales. La cuestión es acabar con eso y construir un mercado laboral que permita tener una vida laboral más estable, y que posibilite un sistema sostenible de pensiones a largo plazo.

¿Si el Gobierno sube las pensiones con el IPC, como pide el PSOE, las cosas mejoran o los pensionistas del futuro lo tendrán muy difícil?

La solución no es una subida del 0,25% o del 1,6% de las pensiones, lo que hay que abordar es la causa de desajuste que tiene nuestro sistema contributivo y, si no, tendremos un problema gravísimo de ingresos. Aquí, o consigues tener una mayor estabilidad laboral, mejorar los sueldos, invertir en capital humano y tener una mejor conciliación que permita a los jóvenes tener hijos o no arreglamos nada. El tema de las pensiones es un pacto entre generaciones. si no nacen niños, este sistema se termina. Si solo abordamos cuánto hay que subir las pensiones este año o el que viene, estamos poniendo parches al sistema.

Ya, pero la subida planteada para este año y que ha provocado la manifestación de los pensionistas es vergonzosa, ¿no?

Sí, lo es, pero insisto en que el problema no es el 0,25% o el 1,6%, sino el agujero que está generando la evolución demográfica. Tenemos cada vez menos personas trabajando y más personas recibiendo una pensión. Por eso hay que empezar a hablar en serio en cómo se estructura este pacto intergeneracional y de cómo se financia para que puedan mantener el poder adquisitivo los pensionistas. El tema de las pensiones hay que hablarlo sin una visión cortoplacista y sin una profunda miopía política, como hacen los otros.

Los planes privados de pensiones, ¿son una solución o una forma de liquidar el sistema público?

Lo primero que podría hacer el Gobierno es mejorar la transparencia del sistema, para que todas las generaciones sepamos claramente lo que vamos a cobrar, según la evolución demográfica y el crecimiento económico, y a partir de ahí que los ciudadanos tomen conciencia de lo que van a recibir, para libremente ahorrar o no. Los planes de pensiones privados no solucionan nada si no se abordan las raíces del problema, plantear una pugna entre lo público y lo privado en un tema así es una forma de no buscar soluciones, cuando de lo que se trata es de tender puentes.

Cambiando de asunto, ¿es cierto, como dice el PP, que Inés Arrimadas no ha intentado ni siquiera formar Gobierno en Cataluña para no desgastarse ni desgastar a Albert Rivera a escala nacional?

Por primera vez, un partido no nacionalista ha conseguido ganar en Cataluña en votos y en escaños, y por lo tanto el PP no nos puede dar lecciones de cómo responder al reto que ha planteado el secesionismo en Cataluña. Desgraciadamente, no sumamos para poder formar Gobierno. ¡Ojalá el PP y el PSC hubieran tenido un mejor resultado, que nos hubiera permitido conformar una mayoría constitucionalista!

Pues otra vez parece que estamos en 'el día de la marmota'. La CUP acaba de aprobar una restitución simbólica de Puigdemont como 'president' de la Generalitat...

Ellos viven de consolidar la confrontación. El presidente del Parlament no representa a los catalanes, solo a los independentistas, y la CUP sigue marcando la batuta. Es una situación penosa, tristísima para los que somos de allí, porque es una tierra fantástica donde podría haber unas oportunidades increíbles y no solo han conseguido que Cataluña esté cada vez más dividida y con mayor confrontación, sino que además la están empobreciendo a pasos agigantados. Las empresas no van a volver con este tipo de Gobierno, es imposible coser y tender puentes cuando el tratamiento en la televisión y en el Parlament es de odio hacia España.

¿Y qué hay que hacer?

Es imprescindible que haya una alternativa de Gobierno inclusiva y plural, que reconozca lo que es Cataluña, que hable y que gobierne para los siete millones y medio de catalanes.

Si otra vez Torrent no atiende al Tribunal Constitucional, ¿nos sitúa al borde del abismo?

Está claro que los independentistas están completamente divididos, que Puigdemont se ha convertido en un problema para ellos; por eso nosotros hemos forzado un pleno para acabar con el bloqueo. Llevamos dos meses de desgobierno, de parálisis inaceptable, en donde no se hace nada, solo hay despachos oscuros para dilucidar si el presidente es el encarcelado o el fugado. O buscan un presidente limpio de cargos judiciales, que desbloquee la situación y empiece a gobernar para los catalanes, o se les va a acabar el chiringuito, porque la gente está harta. Yo solo les pido que bajen de Matrix y vuelvan a la realidad.

¿Ya no hay límites? ¿Qué le ha parecido el plantón de Ada Colau al Rey?

Colau es una extensión de lo mismo. Juega a un juego peligroso. Barcelona era una capital mundial envidiada y ella la ha convertido en un lugar cerrado, cada vez menos atractivo para los turistas, los inversores, y los ciudadanos. Es un planteamiento absolutamente equivocado. Y en cuanto a su actitud con el Rey, además de evidenciar la mala educación de esta señora, deja claro que ella todavía piensa que está en la asamblea de Políticas de la Autónoma haciendo activismo, y le viene grande el cargo institucional que ostenta.

PUBLICIDAD