Puigdemont podría anunciar hoy desde Bélgica que se aparta en favor de Jordi Sànchez

Carles Puigdemont dice que renuncia de manera provisional a la candidatura como presidente de la Generalitat.



"de manera provisional".



¿Este tío tiene estudios?



Es una subnormalidad detrás de otra.



¿Cómo que renuncia de manera provisional? ¿pero de verdad se puede ser tan subnormal? y que nadie me venga con la pobre gente del down que todos sabemos a qué me refiero.