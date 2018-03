Un informe de la Policía acusa a los Mossos de crear un servicio de espionaje de políticos y periodistas

son el brazo armado de los NAZIS golpistas, sin ellos no se podría dar el golpe estado,



por eso llevan él churrito amarillo para reconocerse entre ellos,



Han convertido la autonomía en una mafia , son los aprendices de Pujol



menudo palacete que se a preparado el NAZI a costa nuestra , como hay tanto ciego , yo como ciudadano de a pie no compro un euro de productos catalanes mientras estos Golpistas no estén donde tienen que estar VIVA TABARNIA