España e Italia: dos modelos políticos lejanos, pero cada vez más parecidos

A ver, según dice, el movimiento "cinco estrellas" no sabe qué es, luego pone que son "nazis", y acaba diciendo que Ciudadanos no es como Berlusconi porque "no negocia con nazis".



O lleva usted una buena empanada mental, o es que yo soy cortito y no entiendo quienes son esos "nazis" que menciona o si están en Italia, o Ciudadanos está en italia, o no sé de qué narices está usted hablando, ahora que con la tontería ha soltado usted 27 veces lo de "nazis" en un pais en que jamás ha habido, salvo los que huyeron a España después de la II G.M.