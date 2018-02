El Gobierno insta al independentismo a buscar un candidato a la Generalitat sin causas judiciales

Moncloa critica el plan soberanista de investir a Jordi Sànchez

El expresidente de la ANC y diputado de JxCat en prisión, Jordi Sànchez. Foto: EFE

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha recordado este martes que la aplicación del artículo 155 de la Constitución finalizará cuando se "restablezca un Govern que se comprometa con el cumplimiento de la legalidad democrática vigente, con el Estatut la Constitución", pero "si no se produce de esta manera, tenemos un problema".

En declaraciones a RAC1, Millo señalado que "cuando escuchamos que la propuesta (de candidato a la investidura) sería Jordi Sànchez, que no sabemos si físicamente podría estar presente o no, ya demuestra poca voluntad de facilitar las cosas", ha advertido Millo.

El delegado del Gobierno ha acusado por ello a las fuerzas independentistas de buscar aumentar la "tensión" ante la "caída del sentimiento independentista en las últimas encuestas".

"Se plantean fórmulas prácticamente inviables para mantener la tensión y eso no es bueno. Querría decir que no hay voluntad real de facilitar las cosas y tendríamos un problema, porque las condiciones que se requieren para que se acaben estas medidas no se darían al 100%", ha recalcado Millo.

Por este motivo el dirigente gubernamental ha insistido en que "sería muy bueno" que las fuerzas independentistas propusieran "a personas que estuvieran libres de toda causa judicial y que se pudieran concentrar en la acción de gobierno que Cataluña necesita".

Por otro lado, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que ve "difícil pensar en un presidente de una Comunidad Autónoma que esté en prisión y que no pueda ejercer sus funciones", en referencia a Sànchez, igual que considera "inimaginable pensar" en un presidente de un Gobierno autonómico "que esté huido de la justicia y que esté fuera de España".

En declaraciones a los medios de comunicación previas a su participación en Cuenca en un curso sobre los avances de la transformación digital de la Justicia, Catalá ha agregado que es a los diputados del Parlament a los que corresponde tomar esta decisión y que, en todo caso, "ellos sabrán si es la más adecuada para atender los intereses de los catalanes".

"Capacidad" ejecutiva

Tras admitir que una de las "primeras obligaciones" de un parlamento regional es promover la investidura de un presidente, el titular de Justicia ha precisado que, además de "temas legales", el candidato a la investidura "tiene que tener capacidad para ello", al tiempo que ha subrayado que Sánchez se encuentra privado de libertad, "pendiente de que el juez, en su caso, le autorice para acceder a la investidura".

"Pero, incluso aunque pueda acceder a la investidura, habrá que ver si luego puede ejercer sus funciones", ha espetado, en relación a un escenario que ha definido como "un poco raro". "No parece el mejor pronóstico para una persona que tiene que ejercer una función ejecutiva día a día si está pendiente de un proceso judicial que puede traer consigo, si así lo decide el tribunal, su inhabilitación y su condena", ha aseverado.

Asimismo, el titular de Justicia ha lamentado que se esté "hablando demasiadas veces de los intereses de las personas en este debate". "Creo que hay que pensar más en los intereses generales, de los catalanes", ha advertido, para indicar que los ciudadanos de esta región "necesitan un Gobierno y han votado para que, cuanto antes, se forme un Gobierno que cumpla con sus obligaciones" y se dedique "a gestionar la sanidad, la educación, el transporte, los servicios sociales, lo que hace un Gobierno autonómico, que es para lo que está".

Por todo ello, según Catalá, "sería muy bueno" que los diputados del Parlament "piensen, aunque sea solamente por un tiempo, en los catalanes y menos en sus intereses de política, en el reparto de escaños, en 'yo me quedo con esto y tú te quedas con lo otro'". "Están dando un espectáculo bastante poco democrático de anteponer los intereses de la política a los intereses generales de todos los catalanes", ha concluido.

