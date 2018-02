El PP busca en el Congreso que el resto de grupos pida también aclaraciones sobre las cuentas de Ciudadanos

que poca verguenza tiene el PP un grupo politico que no saben si son de derechas o un grupo de comisionistas enchufados de por vida, que no se van del poder ni con agua caliente y no se van para que nadie levante las alfombras como el caso del canal de isabel II. Es indignante sobre todo para aquellas buenas personas con criterios politicos de derechas o de izquierdas. En este pais nadie dimite no por dignidad sino para que la misma zorra siga controlando el gallinero. Nos falta un cuarto poder que limpie de verdad. Politicos no mas de 8 años y luego a la empresa privada,, justicia independiente sin inteerferencias politicas y que la ciudadania sepa los gastos exactos de la casa real