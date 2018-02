Los separatistas proponen al preso Jordi Sánchez como nuevo 'president'

Los autores de la obra la República virutal catalana tienen gran imaginación, pueden crear una República de cuya existencia no haya certeza, debatiendose todavía a día de hoy si la república ha existido o no, incluso si existe en la actualidad. Generándose debates parecidos a los del medievo, solo que estos últimos eran sobre el sexo de los angeles. Viviendo en una república imaginaria, que existe o no según el punto de vista ideológico del espectador, todo lo demás también puede ser virtual (ya lo decía Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños son), por qué no presidentes virtuales para una república virtual. Si la realidad no gusta, se sustituye por un mundo virtual donde todo es posible.



Posdata: vivir mucho tiempo al margen de la realidad puede causar secuelas irreversibles, consistentes en ser incapaces de percibir el mundo exterior, lo cual puede ser muy peligroso, puesto que la realidad suele aplastar a los que le dan la espalda.