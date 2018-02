Rajoy critica el plante de Colau y Torrent al Rey en el MWC: "Buscan hacerse notar"

una mayorparte de lasconcentraciones el domingo en barcelona no eran solo independentistas sino civiles indignados, porque en españa la adminsitraciondegobiernoymoanrquia asolo favoerce a unos y empobrece a la mayor parte de la poblacioncivil que ve como elestado que abusa yexpropia a quienes ya nopueden pagar.



laspoliticas neespaña solo favoercen a la clasepolitica, capitalesxtranjeros y famosos.



lo de hace rve las manifestaciones como algo ilegal es que los españoles sonprejuiciosos y suceptibles.



aunqe la television y la prensa haga ver al rey y al rey emerito como grandes figuras y se duda mucho hata el diade hoy si lo del golpedequejero fue un montajepolitico.



el rey, se le trata con respeto, pero ya no tiene autoridad, no obra a favor del pueblo sino obedce a otros por tanto no es rey.