PP y Cs: su primer 'round' se alargará hasta abril, el último se luchará antes de las posibles generales de 2019

Yo me pregunto hasta dónde llega la soberbia de algunas personas, que , a falta de dos años para las elecciones, ya consideran que las han ganado porque un par de ricachones e iluminados así lo afirman.



Primero celebramos las elecciones y luego ya veremos, yo entiendo que algunos les gusta decir que el PP está muerto, que el PSOE es una banda de corruptos, y que Podemos son "podemitas" como si se tratara de alguna plaga de la Biblia de los extremistas de derechas. Pero hay que respètar a los demás. Pasar de cuarto puesto a primero y encima tener mayoría absoluta es algo nunca visto en democracia, y si no sois más humildes, no vais por el buen camino.



Sobre todo no insultéis a los que pueden ser la diferencia entre gobernar o no gobernar.