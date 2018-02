El rey Felipe VI ignora las protestas y desplantes independentistas y ensalza el éxito de la cooperación ante el MWC

Los fumadores se quejaban de la ley antitabaco. Pero los dueños de los bares pusieron terrazas con estufas. De hecho, con tantos fumadores y con tantos borrachos, en Barcelona hay infinidad de bares. Hay más bares que granitos de arena en el Sáhara. Hoy en día, son los únicos negocios que funcionan en Barcelona. Siempre están llenos de catalufos, pues son los únicos que fuman porros. Sí, se ponen a fumar porros en las terrazas de los bares. No pasa nada. Esto es Jamaica, no te jode.



Y, mientras tanto, el pu-to Zapatero se inventó en su día una ley para que todos los contadores de luz fueran inteligentes. Por lo tanto, la chica sexy de Endesa que venía a tu casa, con ese Q-LO de infarto, ya no vendrá más a tomar la lectura de tu viejo contador. Seguramente, Endesa ya te lo habrá sustituido por un contador inteligente.



¡Bienvenidos/-as a la era de los robots! Llegará un momento en que los robots harán todos los trabajos. Incluso, abogados y jueces serán robots.



La culpa no es de Mariano Rajoy. La culpa es de la avaricia de muchos empresarios. Siempre que voy a un supermercado, hay una sola cajera y una larguísima cola de clientes. En Lidl, en Mercadona... Hay seis cajas, pero cinco siempre están vacías. ¿Por qué? Porque solo hay dos trabajadoras: la que está en la caja y la que está reponiendo artículos en las estanterías. El dueño del supermercado es muy listo: no quiere contratar a más trabajadores.



Algo tan básico como la vivienda y la alimentación no pueden ser privilegios para quienes pueden pagar más. Hablo como un pu-to podemita, pero en esto tienen razón. Lidl ya no es supermercado barato. Todo me parece caro.



Mucha gente tenemos el mismo sueldo que hace 10, 15 o 20 años. Nos lo congelaron. A mí, mi jefe todavía me paga en pesetas. Por eso, las cosas nos parecen caras.