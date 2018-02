La ANC convoca una manifestación en marzo para impulsar un nuevo Govern que "active la república"

Perseguir la independencia por medios legales está permitido en el ordenamiento jurídico español. Lo que no está permitido es perseguir la independencia (o cualquier otro objetivo político) por medios ilegales. Aunque no se use la violencia, si se promueve la independencia al margen de los medios previstos en el ordenamiento jurídico (especialmente la Constitución), se comete delito. Y las organizaciones que promuevan la comisión de delitos, según el artículo 22 de la Constitución son ilegales (Artículo 22



1. Se reconoce el derecho de asociación.



2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.)