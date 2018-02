El Gobierno advierte de que los desplantes de autoridades catalanas al Rey amenazan el futuro del MWC en Barcelona

No os dais cuenta de que los catalanes independentistas tienen muy claro de que han de empezar de cero con todos sus costes y no seguir en España, un país que siempre les ha odiado, todas estas pamplinas de que les caerán todas las desgracias del mundo si se independizan de la gran España les da igual, antes de ayer cuando vi que bien trataban los antidisturbios a los jubilados que se manifestaban en Madrid y con toda la razón del mundo se manifestaban y las comparé con las imágenes de jubilados/as catalanes/as que fueron arrastrados y apaleados con una mala ostia y sin contemplaciones durante el día de las votaciones me di cuenta de que nosotros odiamos a los catalanes tanto como ellos a nosotros. No seamos hipócritas y cínicos, catalanes seguir luchando por vuestros sentimientos que vuestros hijos y nietos que aún no votan vieron como os apaleaban y arrastraban el día de las votaciones y pronto votarán y pondrán las cosas en su sitio y aún dirán estos ineptos del PP como es que los independentistas siguen subiendo en votos, con cabe un tonto más en este país o lo que sea.