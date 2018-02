Susana Díaz: "El independentismo excluyente es una enfermedad para la democracia"

"...además independentista excluyente, es una enfermedad". ("Aplausos" cerrados para Susana Díaz).



O sea el nacionalismo catalán si es una enfermedad (el español no) y se supone que como toda enfermedad debe ser tratado.



La España del "a por ellos" tacha de locos a quienes no quieren ser súbditos del Borbón (que también en su discurso del 3-O institucionalizó otra vez el "a por ellos").



Según el psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera, a la sazón Jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares de Franco, el marxismo también era una enfermedad mental, que había que erradicar.



La España de siempre, la cutre, la casposa, etc. pero especialmente en la que no es posible ejercer la discrepancia política (bajo pena de Gulag), considera psicópatas y antisociales a los catalanes que no se someten al dictado del Estado Español.



En España son posibles y viables las dictaduras, sin embargo es obvio que para muchos, la democracia es impracticable,