El Poder Judicial reprende a Torrent: "Afirmar la existencia de presos políticos es una descalificación muy grave"

En todo el planeta Tierra, solo hay presos políticos en Venezuela. Los políticos venezolanos que están presos no han cometido ningún delito. Simplemente están en contra de Nicolás Maduro. Estar en contra no es ningún delito.



En cambio, en Cataluña (España), los políticos catalufos sí han cometido varios delitos (de rebelión, de sedición...). Y por eso deben estar en la cárcel.



Es normal que los catalufos afirmen que hay "presos políticos". Se piensan que es una persecución política. De hecho, nadie va a la cárcel por sus ideas políticas. Eso es absurdo. Sencillamente quieren incumplir el Código Penal español porque es ESPAÑOL. Simplemente por eso. Por eso hacen lo que quieren.



Incluso, con Franco, los anarquistas iban al garrote vil no por sus ideas, sino porque algo malo habían hecho.