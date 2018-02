Colau, Torrent y la Generalitat darán plantón al Rey en la recepción oficial del Mobile World Congress

He ido a dar una vuelta por Arenys de Mar (Barcelona).



En Arenys de Munt son más radicales, pero hay menos población.



Desde la Carretera Nacional II (N-II), subiendo por la riera, está todo lleno de grafitis y pancartas independentistas y proetarras.



En la fachada del Ayuntamiento de Arenys de Mar, "llibertat presos polítics". Un montón de lazos amarillos en el suelo, en los árboles, en las farolas, en los edificios... No hay ni un solo milímetro cuadrado sin su color amarillo, ya sea un pu-to lacito o una pancarta de "No al feixisme" ("No al fascismo").



Insultos a Mariano Rajoy y al rey de España.



En la calle Andreu Gurí, n.º 51, pintada gigantesca que pone "Qué triste sería un rey sin cabeza".



Letreros de Arran, de Òmnium Cultural, de los dos pu-tos Jordis, de Oriol Junqueras...



Curiosamente, no he visto ningún letrero en apoyo a Puigdemont o a Anna Gabriel. Sí muchos letreros de "llibertat presos polítics catalans ara!" ("¡libertad presos políticos catalanes ahora!").



En la zona alta de Arenys de Mar, más próximo a la autopista, como hay más población andaluza, he visto algunas banderas de España en algunos balcones. ¡Como tiene que ser!



Los sábados por la mañana hay un mercado ambulante donde las gitanas venden bragas usadas. Son las únicas personas que hablan en español.



Yo estaba hablando por el teléfono móvil en español y dos policías municipales me han mirado con una cara de muy mala hostia.



El 99,999999 % de la gente estaba hablando en catalán por la calle. Y el único tema de conversación que he escuchado ha sido la independencia de Cataluña y lo malvado que es Mariano Rajoy.



Los pisos son extremadamente baratos en Arenys de Mar. Si lo comparamos con Barcelona, claro.



Pero lo que es comprar comida, ropa, etc. es una gran estafa. Las cosas de primera necesidad cuestan el triple en Arenys de Mar. A no ser de que vayas al Lidl o al Mercadona, que están en las afueras del pueblo. He ido al Lidl y tienen los mismos precios que en Barcelona. Pero no tenían Morenazos Blancos.



Cada fin de semana iré a un pueblo de Cataluña. Quiero imitar al youtubero mexicano Luisito Comunica.



Nos quejamos de los catalufos de Barcelona, pero en Arenys de Mar hay 99999999999999 catalufos por milímetro cuadrado.