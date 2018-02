JxCat y ERC ultiman un pacto para un Govern encabezado por dos líderes encarcelados y un consejo en Bélgica

Estoy preparándome para el MIR para profesores, hoy tocan los Episodios Nacionales, aquello de "Con 100 millones por banda corta el cis, sino vuela, un butanero bergantin, apodado el mandarino por su bravura". Estoy ahorrando para pasarme un par de años de becario, pero no pasa nada, hasta los 67 me vais a estar pagando lo que no está escrito, vale la pena, ya encontraré la manera de cobrármelo.