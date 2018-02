El apoyo a la independencia en Cataluña se sitúa en el 40,8% tras caer ocho puntos desde octubre

Si llamas a la Guardia Urbana, no te hacen caso porque -al menos, en Barcelona- los grafitis están totalmente permitidos.



La Guardia Urbana se preocupa más en multar a ciclistas que se saltan un semáforo. Yo siempre me los salto todos y jamás he tenido un accidente. Y también multa a aquellos conductores que aparcaron en una zona azul y se olvidaron de exhibir en la parte interior del parabrisas el tique de estacionamiento.



En cambio, los grafitis... No, los grafitis no. ¿Para qué vamos a multar a los grafiteros?



Si llamas a los Mossos d'Esquadra o al Ayuntamiento de Barcelona, te preguntan si el grafiti es ofensivo. Es decir, si es una frase amenazante, si son insultos... El problema está en cómo le explicas a los Mossos d'Esquadra de que has visto grafiteros haciendo pintadas de "free Junqueras" y lazos amarillos. Te van a decir que están de acuerdo en este tipo de grafitis.