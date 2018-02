Hasta 14 detenidos en la concentración de los Comités de Defensa de la República catalana ante el TSJC

Yo siguo sin entender esta p... democracia, a un señor mayor por coger unas hierbas en el monte para hacerse una infucion lo de toda la vida, le quieran meter 3 meses de carcel y 1500 euros de multa y esto que hace esta gente no es peor, estoy hasta los c... de que alguos personajes, rompan cosas, formen lios y creen gastos al estado a las costillas de los demas, YA ESTA BIEN HOMBRE, NO SOLO HAY QUE DESALOJARLES, HAY QUE TOMAR SUS DATOS Y PASARLES UNA MULTA VIA HACIENDA MINIMO DE 3000 EUROS PARA QUE DEJEN DE TOCAR LOS C......