Un socio de Jaume Roures compra los 'Presos Políticos' y se lleva la obra al Museo de Lleida

Existe una operación en marcha para destruir el Estado español. Es una operación de altos vuelos, con mucho dinero detrás, y van a por todas.



Detrás de ese dinero no está Irán, ni George Soros, ni los extraterrestres. Pero sí que está el narcotráfico, y los regímenes corruptos de Nicolás Maduro y Vladimir Putin.



La cabeza visible del golpe en España se llama Jaume Roures, el millonario de ideología podemo-separatista que controla el negocio del fútbol, y por ende, el de la construcción.



No sé para qué queremos la inteligencia militar, el CNI, etc. Son tan tontos que parecen del PP.