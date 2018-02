José Luis Ábalos: "No es de recibo que Cs rompa la baraja con los Presupuestos"

"Descarto elecciones anticipadas y la investidura telemática de Puigdemont"

"Rivera y Rajoy están a la gresca a ver quién es más de derechas"

"De Guindos era el candidato del PP, se nos chantajeó para apoyarle"

José Luis Ábalos, durante la entrevista. Foto: Fernando Villar.

Apenas tiene un hilo de voz, incluso unas décimas de fiebre, pero su catarro no le impide seguir al pie del cañón y cumplir con el compromiso contraído con la periodista de que la entrevista se celebraría nada más concluir el comité federal del PSOE, donde se ha constatado lo ya sabido: que habrá más poder para las bases y menos para los barones autonómicos.

Es la voz de los socialistas, el hombre fuerte de Pedro Sánchez, que ocupa la poderosa Secretaría de Organización en Ferraz, además de diputado y vicepresidente de la comisión de seguridad nacional. José Luis Ábalos (Torrent, 1959) casado, padre de cinco hijos, lector empedernido, es un hombre de partido con un discurso nítido de izquierdas.

Dice que el nuevo reglamento del PSOE ni es una vendetta contra los perdedores del congreso ni una forma de podemizar a su formación, sino la manera de situarse en el siglo XXI. Afirma que Albert Rivera y Mariano Rajoy están a la gresca para ver quién es más de derechas, que Puigdemont no será investido ni tampoco habrá elecciones anticipadas en Cataluña y que el 8-M apoyarán los paros planteados por los sindicatos.

Finalmente, el Comité Federal ha aprobado el nuevo reglamento que resta poder a los barones, ¿es una 'vendetta' de la nueva dirección?

En absoluto. Un reglamento no es una vendetta. De hecho, se dan las mismas garantías para el cargo de secretario general que para todos los que se han presentado a las primarias. Con este cambio, se consigue unificar toda la reglamentación en un solo cuerpo normativo, lo que aporta seguridad, y se incorpora todo lo aprobado en el último congreso, que pasa por más participación, más democracia y más apertura. En definitiva, un modelo de partido más acorde con los tiempos que vivimos, y responde a los niveles de exigencia y madurez de nuestra sociedad.

Vamos, que ganan los militantes y simpatizantes y pierden los barones autonómicos...

Aquí lo único que se pierde es la sordera y no escuchar. Con este reglamento queda claro que todos los niveles de la organización tendrán que ser escuchados, desde las bases a los distintos niveles de las direcciones. Es verdad que se da muchísima más participación a la militancia en todo, desde sus propuestas de candidaturas para elegir delegados a la capacidad para lanzar iniciativas políticas, pero es un reglamento muy garantista, e incide en la transparencia y rendición de cuentas.

Pues algunos les acusan a ustedes de 'podemizar' el PSOE primando a las bases...

El PSOE no se podemiza en absoluto. Hay una capacidad de las bases, como no puede ser de otro modo en el mundo de hoy, y además acatamos el mandato constitucional de que los partidos políticos son el único instrumento que tiene la ciudadanía para la participación política. Acusarnos de podemizar el PSOE es una descalificación simplista de quienes seguramente ni se han leído el nuevo reglamento. Estamos ante el PSOE del siglo XXI, y el gran debate es si la sociedad puede afiliarse sin renunciar a ningún derecho, o si se afilia y tiene que limitarse a obedecer. Y eso ya no lo quiere nadie.

Los 'perdedores' del congreso no parecen muy contentos, no hubo críticas pero sí ausencias, como la de Díaz o Puig. ¿Qué lectura tiene?

Los que usted llama perdedores del congreso tienen asumido, como no puede ser de otra manera, el resultado del mismo. La ausencia de críticas abiertas es porque este reglamento ha sido la consecuencia de unas resoluciones del congreso, y no hay más remedio que acatarlas. Yo no creo que haya una contestación a los planteamientos congresuales, he hablado con casi todos los líderes territoriales y aunque soy consciente de que recomponer la confianza -con todo lo que ha pasado en el partido- costará tiempo, hay que seguir para delante, porque si no te quedas paralizado. El PSOE no puede permitirse el lujo de seguir enredado en peleas internas.

¿El liderazgo de Sánchez se medirá en los resultados de las elecciones municipales y autonómicas?

Es normal que un proyecto político se consolide con la confianza del electorado, pero eso vale para la actual dirección y para todas las direcciones autonómicas y locales.

¿También usted cree que hay una marea neoconservadora que puede volver a la Moncloa si el partido no espabila, como advirtió Sánchez?

Estamos en una operación de recambio de personas, no de opciones políticas. Se está intentando cambiar una derecha por la misma derecha, pero con otras personas. C's y el PP representan, en definitiva, la misma política neoliberal.

Tal vez, pero esos dos partidos más bien están a la gresca...

Todo obedece a una operación que no surge en la ciudadanía, sino de las influencias para condicionar la opinión de la gente. Allá donde el PP ha fracasado pretenden que el recambio de la derecha sea ahondar en las mismas políticas. Ciudadanos es una opción etérea, nos quieren vender un producto totalmente inconsistente. Parte de su éxito se fundamenta en no decir nada. Rivera y Rajoy están a la gresca para ver quién es más de derechas, si uno u otro.

Pero el ascenso de Ciudadanos en las encuestas es evidente, ¿no?

La subida de Ciudadanos en las encuestas se debe primero al agotamiento evidente del PP, y después al conflicto de Cataluña, del que se están sirviendo para hacer política para toda España, por eso hay motivos para preocuparnos por la aparición de un involucionismo claro. El PP está en caída libre, y Rivera, tras su éxito en Cataluña, quiere recoger todo lo que caiga de ese derrumbe.

Sin embargo esas encuestas apuntan que también pescan en el caladero del PSOE, ¿o no?

No creo que Ciudadanos esté pescando votos en nuestro electorado. No ocultan que son de derechas, lo que ocurre es que no hay elecciones convocadas. No existe la tensión ni la movilización que suponen una convocatoria electoral. La izquierda está por movilizar y, cuando llegue el momento, lo hará y doblará el pulso a estas encuestas tan prematuras. Estoy seguro.

¿La aplicación del 155 ha consolidado al PSOE como partido y a Pedro Sánchez como líder?

La aplicación razonable del 155 nos ha situado como lo que somos, un partido serio, de Estado, que en los momentos delicados está donde tiene que estar. En cuanto a Pedro Sánchez, ha estado a la altura de un momento muy complicado, ha situado a España por encima del PSOE, y eso los ciudadanos lo agradecen.

¿Y cuál va a ser la posición del PSOE sobre la aplicación del 155 para que se impartan más horas de castellano? ¿Discrepan del PSC?

La única discrepancia que hay es la del Gobierno consigo mismo. No sabemos si esa propuesta es un acto de propaganda. Creo que la medida que proponen no puede aplicarse y entonces, si es imposible, ¿simplemente quieren trasladar el debate hacia los demás? El 155 se ha aplicado en una situación absolutamente excepcional, que tiene sólo el propósito de restaurar la legalidad, la institucionalidad en Cataluña, y no se debe utilizar para llevar adelante políticas concretas. Con el tema de la lengua, hay que ser especialmente cuidadoso.

¿Es partidario de que los padres elijan la lengua vehicular de sus hijos?

Yo vivo en una comunidad bilingüe. Soy castellanoparlante, y jamás he tenido ningún problema para serlo. Valoro mucho la cuestión de la lengua, por su aporte cultural, y por el reconocimiento de la propia identidad. Lo peligroso es convertir la lengua en un arma arrojadiza, que es lo que a veces se pretende.

Cambiando de asunto, ¿que Granados dispare a todo lo que se mueve: Ignacio González, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes, es la 'vendetta' de un sinvergüenza o está poniendo el dedo en la llaga?

Supongo que sinvergüenza era entonces, cuando estaba llevándose el dinero, malversando y enriqueciéndose, y lo será ahora. Pero no es más sinvergüenza porque se sientan atacados a los que encubría. Este señor era muy importante en el PP en Madrid, y muchos conocían su nivel de vida, y le dieron cobertura. El problema del PP es que está asediado por la corrupción, en todos lados.

Ellos dicen que es una 'manzana podrida', pero que no se ha contaminado todo el cesto...

Me temo que el cesto se cae a pedazos del hedor a corrupción. El PP es un partido que se ha acostumbrado a financiarse de modo ilegal, y por eso acumulan tantos casos. Ellos dicen que lo que se están juzgando son casos del pasado, y yo espero que en el futuro no se tengan que juzgar casos del presente. La financiación ilegal les ha permitido llegar al poder y mantenerse en muchas CCAA. Y esa es la realidad.

¿Qué pasa si no hay Presupuestos? ¿Este país se puede permitir gobernar a base de Reales Decretos?

Este país lo que no se puede permitir son socios desleales. Aquí hay un pacto de gobierno entre dos formaciones políticas que ahora no se sabe a qué juegan. No es serio llegar a un acuerdo para un pacto de investidura, forzar a los demás para que se sumen y se resignen, y luego romper la baraja sin decir por qué. Que el cuarto partido parlamentario quiera aparentar ser la única oposición resulta grotesco y burdo.

¿Qué dice a los que les tachan de antipatriotas por no apoyar la elección de Luis de Guindos como vicepresidente del BCE?

Estos confunden siempre lo mismo, patria con lo suyo, y practican un patrioterismo barato. Esa es la lamentable confusión a la que nos ha acostumbrado históricamente la derecha, lo cual ha supuesto también históricamente una tragedia. El país podría haber tenido una candidatura nacional plena, pero para eso hay que hablar, acordar y consensuar, cosa que no ha ocurrido aquí y por eso de Guindos es el candidato del PP y no de España.

Vamos, que en ningún momento el Gobierno les ha pedido que apoyaran al ministro de Economía...

No nos ha pedido ni informado de nada. Sólo se nos ha sometido al chantaje de que teníamos que apoyar a de Guindos porque era español. Rato también era español y pasó lo que pasó.

¿Por qué la dirección de Ferraz no apoya a Elena Valenciano para que presida el grupo socialista en el Parlamento Europeo? ¿Es sólo porque era cercana a Rubalcaba?

Que Elena fuera cercana a Rubalcaba no tiene nada que ver. El tema es que el periodo para esa presidencia está a punto de terminar, y a nosotros nos gustaría llegar a acuerdos para el futuro. Si apostamos por apoyar un candidato para un tiempo tan escaso no parecería una victoria.

Dígame, ¿no resulta raro que Podemos y Ciudadanos se puedan entender en el tema de la reforma de la ley electoral y con ustedes no?

Ciudadanos y Podemos sólo se entienden para repartirse cromos y cargos: ocurre con la ley electoral, con la televisión, etc. Su actitud da por bueno aquel discurso de Pablo Iglesias cuando exigía el CNI, y no sé cuántos cargos más. Los instrumentos de poder le seducen muchísimo a C's y a Podemos, pero para abordar políticas de verdad se vetan mutuamente.

¿Para ustedes es o no prioritario cambiar la ley electoral?

Para nosotros la prioridad no es la reforma de la ley electoral, ni creemos que los ciudadanos lo vean como un problema principal.

Ellos dicen es que el sistema D'Hondt favorece el bipartidismo, ¿es así?

Ellos hablan de una mejor representación, pero no quieren bajar la barrera que permite tener representación, y hay formaciones políticas que se han quedado muy cerca de esa barrera, como UPyD, los Animalistas o los Verdes. No sé si ellos están dispuestos a proponer una barrera por debajo del 3% que favorezca a esos grupos minoritarios. Por lo tanto, lo único que hacen es una propuesta oportunista.

Oiga, ¿Puigdemont se está quedando cada vez más solo?

De alguna forma se va imponiendo, como no puede ser de otro modo, una visión más realista, que pasa por conseguir una candidatura viable que esté enmarcada en la legalidad para acabar con esta situación excepcional que vive Cataluña. No hay una salida que no sea a través de la legalidad. Supongo que Puigdemont no estará muy contento cuando ve que los que le forzaron a convocar elecciones ahora reniegan de él y no plantean su restitución, pero vamos, no habrá investidura telemática.

¿Con Junqueras y el resto se está excediendo la justicia manteniendo la prisión provisional?

Nosotros, como decimos siempre, respetamos las decisiones judiciales. Lo importante es que cuanto antes tengan una sentencia que les permita aclarar su situación.

¿Descartan un escenario de elecciones anticipadas en Cataluña?

Unas elecciones anticipadas en Cataluña no interesan a nadie ni van a resolver nada. Yo las descarto.

Anna Gabriel también se ha fugado a Suiza, según dicen para internacionalizar el conflicto...

Nosotros no le podemos pedir a nadie que piense de un determinado modo, lo que sí le podemos pedir es que actúe de acuerdo a la ley. Y no es de recibo que personas que han tenido responsabilidades públicas tengan la cobardía de no defender sus ideas en el ámbito judicial.

Sea como fuere, el tema catalán está haciendo un daño económico enorme en plena recuperación, ¿no?

El conflicto de Cataluña no sólo está haciendo un daño económico, sino también político. Hay quien está aprovechado todas estas circunstancias para plantear unas políticas involutivas, no superadoras. A una parte de la derecha, como Ciudadanos, le está viniendo bien utilizar esto como coartada para no evolucionar, sino involucionar, y que haya un retroceso en algunas conquistas superadas.

Por último, dígame: ¿se está politizando el 8-M con la convocatoria de esa huelga general?

El 8-M en sí mismo es una manifestación política. Lo que le hace falta a la desigualdad que sufren las mujeres en este país son precisamente salidas políticas. Nosotros distinguimos claramente dos cuestiones, una es la brecha salarial y la otra la desigualdad laboral que tiene que ver con la inserción al mercado de trabajo por todo el tránsito y toda la trayectoria laboral, que culmina finalmente en las pensiones. Hacen falta políticas para la igualdad entre hombres y mujeres, y nosotros apoyamos las convocatorias de huelgas parciales planteadas por los sindicatos.

