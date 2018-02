Anna Gabriel, desde Suiza: "Es un gran giro en mi vida, sé que ya no podré volver a España"

La afirmación de que no se ha hecho nada contra la ley, es falsa. Has cogido la Constitución la has pisoteado varias veces, y has roto las páginas que no te interesaban. Yo no discuto el hecho de que la Constitución te parezca justa o injusta, o que si los hechos deberían estar más o menos penados, pero el hecho es que la has vulnerado de manera flagrante, y pública.



Ahora estamos en la fase del negacionismo, no afirma si los hechos son más o menos graves, o si deberían estar mas o menos penados, niega hechos que todos hemos visto varias veces retransmitidos por todas las televisiones nacionales y parte del extranjero.