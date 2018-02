El 'fiestón' de la democracia: en 2019 podrían coincidir municipales, autonómicas, generales y europeas

Josep Miquel Arenas Beltran (Sa Pobla, 18 de diciembre de 1993), más conocido por su alias Valtònyc, es un rapero mallorquín.



Fuente: Wikipedia.



Este HDLGP irá a la cárcel por injurias al rey de España y enaltecimiento del terrorismo.



Merece la pena de muerte: silla eléctrica, horca y hoguera. Por este orden.



Resulta que hay gentuza catalufa que lo defiende. ¡Huy! El "pobrecito" estará 3 años y 6 meses en la cárcel.



Esto es lo mismo que defender a "El Chicle". ¡Huy! 3.000 años (me lo invento) de cárcel por el "simple" hecho de quitar la vida a una muchacha.



Esta mañana he arrancado un cartel dentro del metro de Barcelona. ¡En un andén! ¡Es increíble que se haga apología del terrorismo en un andén de metro! Un letrero con la pu-ta cara de este HDLGP que se hace llamar Valtònyc. "3 anys i 6 mesos de presó per cantar" ("3 años y 6 meses de prisión por cantar").



Lo malo no es cantar rap. Lo malo es que en las letras de las canciones no puedes insultar al rey de España y tampoco decir que ETA es lo me-jor de lo me-jor.



Por eso, como he dicho muchas veces, en España debería implantarse nuevamente la pena de muerte.



Si vivís en Barcelona y veis letreros en apoyo a este HDLGP ("Valtònyc"), ya sabéis lo que tenéis que hacer: ¡arrancarlos!