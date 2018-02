La Fiscalía solicita prisión para Anna Gabriel y pide al juez Llarena una orden de detención internacional

Es que somos tan pitorreables.... Qué magníficos legisladores hemos tenido durante cuarenta años! Con nada nos entra ahora agua por todas partes y encima, pobres de pedir. Claro. Estaban tan preocupad@s de alojar a sus familias y amig@s en la política y la administración, que se olvidaron de algunas responsabilidades reales asociadas a un país de varias decenas de habitantes y con aspiración a tener vidilla internacional. A ver cómo lo arreglan ahora sin sacar la billetera, porque a mí... que no me miren, que ya no se me puede robar más.