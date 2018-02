El juez da 10 días de plazo a Rovira para despositar los 60.000 euros que evitarán su ingreso en prisión

Era 1943, un cuarto de millón de soldados, mil navios y 400 aviones se agolpaban en Gibraltar preparando la invasión de sicilia.



Como Franco no sabía si estaban allí para derrocarlo, y como a Hitler le había dicho que era "imposible" ocupar Gibraltar para Alemania en 1940 decidió hacer como si aquello no fuera con él, asegurando a Hitler que en Gobraltar no pasaba nada. La suerte que tuvo Franco, es que Hitler tenía otras cosas más importantes que hacer que ajustarle a él las cuentas.