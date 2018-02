El juez Llarena investiga las 47 comunicaciones entre Jordi Sánchez y Trapero durante el registro a Economía

Número 3:



Pues no veas la Eva de los co-jones. La Eva de Adán y Eva, claro. ¿Por qué narices hizo caso a la serpiente y se comió la manzana (o fruto prohibido)?



Y no veas Cristóbal Colón. Matando indígenas y robando todo el oro que encontró en América.



PD: Yo nací después de la muerte de Franco. Por lo tanto, no eches la culpa a los españoles actuales de lo que hizo o dejó de hacer Franco. Eres un imbécil. No juzgues a los demás por hechos sucedidos en el pasado.