Puigdemont estaría pensando en Sànchez o en Turull como sucesores para prolongar el bloqueo

Desde hace muchas décadas, hay grafitis en Barcelona. En fachadas, persianas y -ahora ya- hasta en el suelo (¡en aceras y asfalto!).



Así como hay concentraciones de cien mil ciclistas para salir en bicicleta, los españoles normales deberíamos hacer también concentraciones para eliminar grafitis con espráis antigrafitis.



El Ayuntamiento de Barcelona solo elimina grafitis que sean ofensivos. Está claro que, para los catalufos, los lacitos amarillos y el famoso "free Junqueras" no son grafitis ofensivos.



La Guardia Urbana ya no multa a los fumadores que lanzan colillas al suelo, o bien fuman porros. Está prohibido consumir porros. Pero el tabaco también es una droga. Esto, en Filipinas, son varios años de cárcel. Filipinas está mucho más adelantado en leyes que en España.



Pues bien, esta misma mañana, cuando iba en bicicleta (siempre voy en bicicleta), he pasado por la avenida Diagonal. Voy de Zona Universitaria a Diagonal Mar. Y cuando he pasado por el cruce con calle Valencia y calle Nápoles, en medio de la avenida Diagonal, he visto un montón de grafitis en el suelo. Cuarenta grafitis juntos, por lo menos. Están en los cuadraditos blancos del paso de cebra. En cada cuadradito pone "free Junqueras" con la cara del Junqueras, claro.



Y lo más grave, junto a un semáforo, ahí mismo en "Diagonal-Nàpols-València", "llibertat Valtònyc".



Para quien no lo sepa, este Valtònyc es un rapero. Irá a la cárcel por injurias al rey de España y enaltecimiento del terrorismo.



Estos grafitis hay que borrarlos con espray antigrafiti.



Yo borré uno, anoche, que ponía "llibertat Rodrigo Lanza".



Y por si no queda bien claras mis intenciones, no quiero ver ni un solo grafiti en Barcelona. Ni uno solo.



Lo digo porque también veo mal que se ensucien fachadas, suelos y contenedores con frases como "Viva España", "Democracia Nacional" (partido político), "Viva Tabarnia" o "I love 155".



Los españoles normales no debemos hacer grafitis. No debemos imitar a la gentuza catalufa. Hay otras maneras de expresar nuestras ideas. Es innecesario ensuciar las calles. Además, es un gasto inútil.



¿Sabéis cuánto cuesta un espray antigrafiti? No es nada barato.



Invito a todos los españoles normales que se atrevan a eliminar grafitis (catalufos o no). La gentuza catalufa os mirará mal. Lo sé. Es complicado porque en Barcelona siempre hay coches y gente paseando.



Pensad que el Ayuntamiento de Barcelona no lo va a hacer. Lo tenemos que hacer los españoles normales.



¿Harán nuevos grafitis? Por supuesto. Por eso sería genial pillarlos in fraganti y llamar inmediatamente a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. No llaméis a los Mossos d'Esquadra ni a la Guardia Urbana, pues están de acuerdo en que haya lacitos amarillos y "free Junqueras" por doquier.



¡Recordad! ¡Ni un solo grafiti en Barcelona! Es complicadísimo, pues hay infinitos. Pero, entre todos, conseguiremos borrarlos absolutamente todos.