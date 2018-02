La legislación de Suiza dificulta el proceso de extradición de Anna Gabriel a España

Hombre si tienes una persona que roba información a tus bancos, violando tanto los derechos fundamentales suizos como la confidencialidad de sus empresas, y no sólo te niegas a extraditarlo sino que empleas esa información ilegal, con la inexplicable "bendición" de los "jueces" españolas, pues llegarán a la conclusión de que España no es un Estado de Derecho, sino una dictadura, y que no hay que extraditar a nadie. El terrorismo fiscal español y la no existencia de derechos para el contribuyente es algo que nos va a costar muy caro. No sólo porque estamos condenando a la pobreza a miles de españoles que cada día son expoliados y abusados por la Agencia Tributaria, sino por el resto del mundo que considera que España no merece el calificativo de Estado de Derecho y que, por lo tanto, no hay que colaborar con nuestro país ya que cualquiera detenido no goza de los derechos fundamentales más básicos.



Y que conste que no defiendo a Ana Gabriel. Pero sabe a la perfección los puntos débiles de España. Y es que, en general, en temas fiscales España no es un Estado de Derecho con las mínimas garantías. Y eso no pasa en países serios.