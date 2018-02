El Constitucional deroga las ayudas de la 'ley Wert' que garantizaban la enseñanza del castellano en Cataluña

A quien no interesa el TC es a la Generalitat que solamente le valen las sentencias que le son favorables, las que no le dan la razón además de incumplirlas le sirven para decir barbaridades como que en España no hay democracia o que no se respetan los derechos humanos...el TC interpreta las leyes no las hace, y no está para dictar sentencias al gusto, pero eso hay poca gente que lo reconozca, catalanes y no catalanes.