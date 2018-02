Anna Gabriel también huye de la Justicia y se plantea pedir asilo en Suiza

Estos representantes son unos farsantes y cobardes, que a la primera de cambio esconden la cabeza y huyen.



No quieren asumir su culpa, y quieren que la pague el otro, el que se queda.



Votad a representantes políticos, no a escurridores del bulto.



Mientras todos los españoles no quieran, ninguna comunidad de independizará.



Que quede claro!