La juez Lamela imputa a Trapero por un nuevo delito de sedición por el 1-O y le cita para este viernes

14



¿qué te pasa?, ¿has perdido la fé?, ¿las cosas no salen como pensabas?, ¿necesitas un hombro sobre el que llorar?, ¿todos te observan y cuchichean cuándo pasas a su lado?, ¿te sientes observado y cuestionado?, ¿ya no te sientes tan hombre como antes, por más que lo intentas, no responde?,¿crees que todo lo que te sucede es fruto de una conspiración internacional?, ¿crees que el señor presidente o su majestad leen tus hábiles comentarios para encontrar guía en tus palabras?