Pascal también niega efectos jurídicos a la DIU y sale libre sin que ninguna parte pida medidas contra ella

Noticia de mañana:



"Esta tarde, a las 17:14 h (en alusión a la derrota catalufa del año 1714), todos los catalufos (politicuchos y pseudociudadanos) han fallecido simultáneamente de un cáncer de pulmón. Son muchos años dándole a la mandanga, al caballo y a la lejía.



Debido a que ya no habrá ningún catalufo vivo (todos ellos, drogadictos), los narcotraficantes y los estanqueros de Cataluña se quedarán en el paro para toda la eternidad. Ya no podrán vender tabaco, porros, etc. Los españoles normales no nos drogamos.



Finaliza, por tanto, la dictadura catalufa, iniciada tras la muerte de Franco.



Lamentamos profundamente que Chunqueras no haya cumplido la totalidad de su condena. También se quiso morir, ya que se aburría muchísimo en la cárcel.



Ahora, en Cataluña, solamente va a haber niños normales que hablan español en clase y en el recreo. Que es lo normal, claro."