El PSOE destaca que Magdalena Álvarez "no se llevó un duro para su casa" de los ERE de Andalucía

Y TIENE RAZON EL PSOE, REALMENTE NO SE LLEVÓ NI UN DURO EN EFECTIVO A SU CASA. PERO OLVIDA EL PSOE, QUE CON LOS ERES, MUCHA GENTE COBRÓ DINERO QUE NO TENÍA QUE COBRAR, LOS EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS EN RUINAS SE LLEVABAN LA PASTA GANSA Y LAS PREJUBILACIONES A MONTÓN.



SEGURAMENTE ESTAS PERSONAS A LA HORA DE LAS ELECCIONES SE ACORDARÍAN DE LOS POLÍTICOS QUE LES "AYUDARON" CON LOS ERES Y EL VOTO SERÍA PARA ELLOS.



TU ME AYUDAS, YO TE DOY, TU ME VOTAS Y COMO GANO LAS ELECCIONES YA ME PONDRÉ UN BUEN SUELDO.



LA DIFERENCIA DE LA CORRUPCIÓN EN LOS PARTIDOS POLITICOS, ES QUE EN UNOS LA PASTA SE LA LLEVABAN CUATRO Y EN OTROS LAS PASTA DEFRAUDADA SE REPARTÍA PARA MUCHOS MAS.