El juez Llarena deja a Rovira en libertad bajo fianza de 60.000 euros

No sé en qué te basas para considerar a España y Alemania entidades inversas en cuanto a su relación con las unidades menores que las componen. No conozco ningún texto histórico o legal que lo justifique, lo más parecido que he escuchado es el programa del candidato socialista Pedro Sánchez. Por favor, ilústrame, me declaro ignorante al respecto.



Franco dejó España estructurada en provincias, la división en Comunidades Autónomas es obra de la Constitución de 1.978.