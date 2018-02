Pascal, Rovira y Mas dan la espalda a Puigdemont antes de ir a declarar al Supremo

Declaran como imputados hoy y mañana tras dejar el discurso "ilegal"

Marta Pascal y Artur Mas. Foto: EFE

Lo que era un secreto a voces en todos los corrillos políticos desde hace meses, se convirtió en una realidad la semana pasada. El paso al frente de Marta Pascal, coordinadora general del PDeCat, pidiendo públicamente a Carles Puigdemont que nombrara a un candidato alternativo y exigiendo un Govern estable dentro de la "legalidad vigente" en La Vanguardia, confirma lo que en numerosas ocasiones ha publicado elEconomista: que se busca un sustituto.

El giro en el discurso de Pascal, tras obtener el visto bueno de su partido, en el que todavía milita Carles Puigdemont, coincide además con su declaración en el Tribunal Supremo, prevista para hoy, por lo que también podría encuadrarse dentro de su estrategia de defensa. De hecho, Pascal, defiende ya desde hace meses la no utilización de la vía unilateral, pero nunca había sido tan clara con su no respaldo a Puigdemont. A finales de enero incluso señalaba que investirle no era "una apuesta por la unilateralidad", sino "normalizar lo que los ciudadanos manifestaron el 21 de diciembre", recoge Europa Press. Pascal, sin embargo, fue una firme defensora del 1-0 y tras el fracaso de la declaración de independencia, explicó que se había dado como fácil algo que no era tan fácil, pero que era "posible". El 31 de octubre, en la misma entrevista en TV3, afirmaba que era partidaria de un programa electoral "que tome el referéndum del 1-O y la declaración de independencia como punto de partida y que reconozca también que hay presos políticos", recogió entonces la agencia de noticias.

Pascal no es diputada esta legislatura, de manera que en su caso se diluye la posibilidad de que el juez Pablo Llarena dictaminara que podría haberse visto implicada en alguno de los delitos que investiga y que existiría riesgo de reincidencia. La Guardia Civil, en los informes que ha elaborado de cara a la causa que instruye el Supremo, la consideraría una de las ideólogas del proceso independentista; pero concede una mayor relevancia a Rovira.

La secretaria general de ERC también declara hoy ante Llarena y está previsto que lo haga desde las 09:00 horas de la mañana. La republicana lleva meses manteniendo un perfil comunicativo bajo, que ya adoptó desde el arranque de la campaña para el 21D. Tras sus polémicas declaraciones, denunciando "amenazas" de muertos en las calles, que fueron desmentidas, Rovira y ERC han tratado de aparcar palabras como "unilateralidad" o "ilegalidad". Con el presidente del partido, Oriol Junqueras, en prisión preventiva, los republicanos han sido especialmente escrupulosos con su programa y sus acciones.

De hecho, el abogado de Junqueras, que ha defendido delante del juez el simbolismo de la declaración de independencia, ha esgrimido como argumento de defensa contra la reincidencia que ERC no planteó en campaña electoral la unilateralidad como vía para la ruptura. Rovira, siguiendo esta línea, además de apartarse del debate político en los últimos meses y aunque reconociendo la legitimidad de Puigdemont, han centrado sus intervenciones en la recuperación de las instituciones catalanas, con el final del artículo 155; algo que no producirá si el gobierno que se forma en Cataluña no se constituye conforme a la legislación vigente. Esta moderación en el discurso de Marta Rovira supuso un cambio importante, puesto que fue muy proactiva en la campaña a favor del 1-O; como refleja su perfil de Twitter.

Otro que se ha alejado de Carles Puigdemont es Artur Mas, que declarará el martes como imputado esta semana en el Supremo. El descubridor de Puigdemont, aunque apoyó la candidatura de JxCat durante la campaña electoral, ha ido poniendo distancia poco a poco con su pupilo, al que asignó la responsabilidad de llevar a término el resultado de las elecciones de 2015, que se habían planteado como plebiscitarias. En octubre, pocos días después del 1-O, Mas fue muy criticado por una entrevista (de la que matizó el titular) en la que afirmó que Cataluña no estaba preparada para la independencia. Poco después, también en tono crítico, insistía en que la independencia era mucho más que declarar la república. Una vez llegó 2018, su distanciamiento con Puigdemont ha sido más evidente y Artur Mas ha insinuado que el camino que debería seguir el ex presidente fugado es el que dio él: un paso al lado y nombrar sucesor.

Por ahora, entre todos los imputados que han declarado ante el juez Pablo Llarena, tan solo Mireia Boya, de la CUP ha señalado que la declaración de independencia no fue simbólica o política. Su compañera de grupo parlamentario, Anna Gabriel, está citada también esta semana, pero se duda sobre si aparecerá. Podría estar actualmente en Suiza.

