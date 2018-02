Anna Gabriel, en el ojo del huracán tras su traslado a Suiza y la incógnita de si burlará al juez

La diputada de la CUP reacciona denunciando "persecución política"

Gabriel está citada este miércoles para declarar ante el juez

PP y C's insinúan que podría convertirse en una nueva prófuga

Anna Gabriel, diputada de la CUP. Imagen: EFE

Todas las miradas están puestas sobre Anna Gabriel, diputada de la CUP y portavoz del partido anticapitalista en el Parlament. Tras varias semanas desaparecida y habiendo adquirido la CUP un perfil bajo con su pérdida de diputados en la cámara autonómica, Gabriel ha vuelto este domingo a estar bajo los focos por su viaje a Suiza.

Aunque durante días se difundieron rumores e hipótesis sobre un posible plan de viaje a Venezuela para esquivar la justicia española -está siendo investigada por su papel en la organización y deriva del proceso independentista en Cataluña-, a última hora del sábado se conoció que se encontraba en Ginebra para "preparar su estrategia de defensa".

Según ha relatado El Periódico de Cataluña, la diputada anticapitalista estaría en contacto con un abogado experto en extradiciones, que ya había representado a miembros de ETA. Sin embargo, ni la CUP ni ella misma han confirmado que acudirá a su cita judicial del próximo miércoles ante el Tribunal Supremo, dejando todas las opciones abiertas. Una nueva fuga se antoja ahora como un plan a considerar por parte de Gabriel, siguiendo la estela del expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsellers, instalados en Bélgica. Suiza no pertenece a la UE pero sí forma parte del espacio Schengen que permite la libre circulación de ciudadanos. De no presentarse ante el juez Pablo Llarena, se activaría una orden de detención internacional contra ella.

De hecho, la CUP sólo ha anunciado en un comunicado que el próximo martes informará de la estrategia que seguirá su diputada ante la comparecencia que debería realizar al día siguiente ante el Tribunal Supremo.

El hecho de que Gabriel se encuentre fuera del país a falta de menos de tres días para su declaración por la investigación del 'procés', ha llamado la atención de algunos políticos, que ya atisban las posibles intenciones de la diputada y se huelen la comisión de un nuevo acto ilegal por parte del independentismo.

El 'modus operandi' de Puigdemont

"Hoy constatamos que el 'modus operandi' del señor Puigdemont parece ser que se expande", ha señalado este domingo Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP. Levy a instado a Gabriel a explicar "lo que hicieron" porque en el Parlament fueron "muy valientes" y "se creyeron con todo el poder omnipresente", lo que no ocurre cuando comparecen ante los tribunales.

"Ante la justicia española se responde porque no hay escapismos que valgan y antes o después tendrán que rendir cuentas con la justicia por las irresponsabilidades que cometieron", ha asegurado.

Esta opinión también la comparte la diputada de Ciudadanos Lorena Roldán, que ya se refiere a un nuevo "prófugo": "Si se confirma que la señora Gabriel no viene, tendremos otro prófugo del 'procés', otra persona que se cree que por el hecho de ser política tiene unos privilegios que el resto de ciudadanos no tienen". Ha señalado, no obstante, que Ciudadanos espera que "esto no sea así y que realmente dé la cara ante la justicia y cumpla con sus obligaciones como hacemos todos los ciudadanos".

Gabriel denuncia "persecución política"

El eco que está teniendo la noticia de la marcha de Gabriel la ha puesto en las últimas horas en el ojo del huracán. La diputada ha reaccionado denunciando una "nueva forma de persecución política". La exdiputada de la CUP en el Parlament ha alertado de que "la persecución política al independentismo toma nuevas formas y alcanza nuevos espacios".

Lo ha dicho a través de un audio que se ha emitido durante la IX Asamblea de Endavant que han celebrado en Reus (Tarragona), una de las corrientes de la CUP y organización en la que milita Gabriel, tras conocerse que se encuentra en Ginebra. La diputada ha asegurado que "corren tiempos extraños", pero ha destacado que también pueden ser tiempos de cambios que hagan posibles transformaciones en la sociedad.

Asimismo, en una publicación en su cuenta de Twitter, ha compartido el cartel de un acto en su apoyo que se celebrará el sábado 24 en Sallent (Barcelona) y ha lanzado un mensaje: "Nos vemos el sábado, contra la persecución política".

