Miles de personas claman en Palma contra el requisito del catalán en la sanidad

Nº13... dejalos, son personas influenciadas por el "tu mas" y el oscurentismo que propagan los medios afines a una ideologia.



El idioma catalan es idioma porque se ha escrito antes del Siglo XI. El mallorquin es una derivación de este idoma y en vez de parlar se dice charrar. Pero que les vas a pedir a quines se creen en la posesion de la verdad con solo leer los titulares y hablar de esto en el bar, que les vas a pedir? son esos que insultran gravemente desde el anonimato.



Por toro lado. Aquel que dice que el que accede a una plaza publica en la sanidad de una autonomia que usa dos idiomas, Galicia, Euskadi, Cataluña., Baleares, etc. se debería exigir para ciertos puestos el conocer ambos idiomas. Porqué? Si es cierto que hay personas de ambito rural que no saben hablar otro idioma que el de sus raices y cuando hablan les gusta que les entiendan. Si una persona de una parte remota de una comunidad habla solo el Gallego o el Euskera, pues debe ser comprendido y aceptado. LO QUE NO VALE, es aquellos que quieren por imperativo que en su tierra solo se hable el idioma de su tierra, eso es tan fascista como el que el PP quiere implantar el castellano en Cataluña o que los catalanes obliguen a los niños a cantar el himno catalan como haciamos en la epoca de franco cantando el cara el sol al final de clase.