Echenique cree que Unidos Podemos tendría que ostentar "parte de los ministerios" de un hipotético Gobierno de Pedro Sánchez

Pablo Echenique, en un acto público | Imagen: EFE

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, cree que su partido tendría que estar al frente de "parte de los ministerios" de un hipotético gobierno presidido por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, aunque considera que esto, actualmente, es "política ficción" porque el socialista "no quiere" y "no va a hacer caer" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Echenique analizó, en una entrevista concedida a Servimedia, la relación entre Unidos Podemos y el Partido Socialista ante la insistencia del partido morado para que Sánchez impulse una moción de censura contra Rajoy en el Congreso de los Diputados.

Echenique recordó que el secretario general del PSOE habló de un acercamiento a Podemos cuando ganó las primarias de su partido en mayo de 2017. "Evidentemente teníamos dudas pero lo vimos como una ventana de oportunidad". Sin embargo, indicó que "más adelante" se demostró "que no iba a ser así", lo que sentó "como un jarro de agua fría" en su formación.

Asimismo, lamentó que Sánchez "haya decidido no hacer caer" a Mariano Rajoy, pese a que Podemos le garantiza su apoyo si el PSOE promueve una moción de censura en el Congreso de los Diputados, y señaló que el líder socialista está haciendo lo mismo que hubiese hecho Susana Díaz de haber ganado las primarias.

Gobierno de coalición con Podemos

También manifestó que Sánchez cometería un "error grave" si continúa "despreciando" a los votantes que confiaron en Podemos en las elecciones generales del 26 de junio de 2016 y le trasladó que, en el remoto caso de que decidiese liderar una moción de censura contra Rajoy, que apoyaría Unidos Podemos, "lo lógico" es que dos fuerzas políticas "tan parejas" conformaran un gobierno de coalición.

"La única manera de que parte del programa de Unidos Podemos se pueda llevar adelante es formar parte de los ministerios de este país", aseveró Echenique. No obstante, explicó que esto no se va a materializar porque "los grandes poderes de este país" no quieren que se desarrolle un gobierno PSOE-Unidos Podemos porque las "élites económicas" ejercen una influencia "que no es democrática" y que tiene que ver "con el tamaño de la billetera".

En el inicio de las negociaciones tras las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, Pablo Iglesias protagonizó una polémica rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en la que se postuló como vicepresidente de un supuesto gobierno presidido por Sánchez y también demandó los ministerios que quería para su formación, con la creación, además, de un Ministerio de la Plurinacionalidad.

