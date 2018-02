Anna Gabriel se refugia en Suiza y sopesa no comparecer ante el juez

Anna Gabril, diputada de la CUP. Imagen: EFE

La exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel lleva varios días desaparecida. Algunos medios la situaban en Venezuela. Sin embargo, hace unas horas se ha conocido que se encuentra en Ginebra (Suiza) con otros miembros de la organización anticapitalista, en un viaje organizado como "estrategia de defensa" ante la citación que tiene para ir a declarar ante el Tribunal Supremo (TS) el miércoles que viene.

La diputada de la CUP ha contactado con un abogado en Ginebra experto en extradiciones que ha llevado casos de terroristas de ETA, según publica El Periódico de Cataluña. Anna Gabriel deja abiertas todas las opciones, incluida la de no presentarse ante el juez Pablo Llarena el próximo miércoles, cuando está citada a declarar.

En el caso de que no se presentase ante el juez, éste dictaría una orden de detención contra ella y quedaría en una situación similar a la de Puigdemont y los cuatro exconsellers fugados.

La CUP ha explicado que este viaje forma parte de la campaña "antirepresiva" 'Ni una más' que la formación emprendió para defender a los cargos que están inmersos en procesos judiciales vinculados con el proceso independentista. Los 'cupaires' no han aclarado si Gabriel tiene intención de ir a declarar ante el Supremo el próximo miércoles y se limitan a afirmar: "El próximo martes 20 de febrero se informará de todo aquello relativo a la declaración prevista ante el Tribunal Supremo el próximo 21".

"Si no viene, habrá otro prófugo del procés"

La diputada de Ciudadanos en el Parlament Lorena Roldán espera que la exdiputada de la CUP Anna Gabriel acuda a declarar ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el próximo miércoles y "rinda cuentas ante la justicia", puesto que, de lo contrario, "habrá otro prófugo del procés".

Para Roldán, "cada uno puede preparar su defensa como crea conveniente", pero "lo que sí es cierto es que la señora Gabriel tiene una cita ante la justicia y, por tanto, esperamos que rinda cuentas como lo hace cualquier otro ciudadano que se encuentra en esa situación".

"Si se confirma que la señora Gabriel no viene, tendremos otro prófugo del 'procés', otra persona que se cree que por el hecho de ser política tiene unos privilegios que el resto de ciudadanos no tienen", ha apuntado en declaraciones a los periodistas en Barcelona. Ha señalado, no obstante, que Ciudadanos espera que "esto no sea así y que realmente dé la cara ante la justicia y cumpla con sus obligaciones como hacemos todos los ciudadanos".

