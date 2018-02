Titular:



Barones' del PSOE salen en defensa del castellano en los colegios de Cataluña.



Ayer 16-02-18:



El PSOE se desmarca y pide a Rajoy que no utilice el 155 para cambiar la pilítica educativa en Cataluña.







BLA, BLA, BLA.



UN DIA BLANCO, AL SIGUIENTE NEGRO.



¿Y cúal es vuestra alternativa pa garantizar el castellano en Cataluña?.



Los españoles:



ESTAMOS YA DEMASIAO ACOSTUMBRAOS, EN LOS ULTIMOS TIEMPOS, A VEROS EN EL MAYOR LIMBO POLITICO.



No hay mayor ruina:



QUE UNA FORMACION POLITICA: NO TENGA UNA IDEA CLARA Y COMPACTA DE CUAL ES SU IDEA DE PAIS, Y VISUALICE SUS VERDADERAS RAZONES DE ESTADO.