El Gobierno modificará la regulación en Cataluña para garantizar la elección del castellano como lengua vehicular

Lo que no debe ser es utilizar las lenguas regionales para dividir un pais. Por ejemplo, si pones de requisito saber catalán o gallego para acceder a un puesto, es claramente una barrera de entrada para evitar que alguien de fuera de esas CCAA acceda a ese puesto. En cambio un aragonés no puede impedir que un catalán vaya a competir por un puesto. No se debe discriminar por razón de lugar de nacimiento y tener un nivel alto de catalán, gallego, etc solo lo tiene alguien que ha nacido allí. Y esto se debería aplicar a todas las CCAA, no solo Cataluña. Ojalá los españoles algún día nos quisieramos a nosotros mismos.