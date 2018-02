El PSOE se desmarca y pide a Rajoy que no utilice el 155 para cambiar políticas educativas en Cataluña

La prestación educativa en materia lingüística es fundamentalmente el estudio de una lengua que el niño ya sabe hablar porque la aprendió de su madre, la lengua materna en la que el niño se comunica ... amén de otras materias como el inglés, la lengua internacional. Si ustedes quieren que España tenga una única lengua común porque España es Una según la doctrina o concepto de país tienen que empezar por darle la independencia a los catalanes ... claro que la doctrina también dice que Cataluña debe ser España porque España es Grande y entonces no queda más remedio que prohibir el catalán ... Ahora bien, ¿qué pasa con España es Libre?. No tiene nada que ver, quiere decir que no es sometida por extranjeros como europeos, chinos o americanos sino que son españoles la que la someten ... Creo que todo esto ya se intentó ¿no? ... Por cierto que si no se puede votar la independencia por las mismas razones no podría votarse suprimir las autonomías ... y mucho menos votar para que el gobierno controle la educación y la justicia ...como en el régimen de ... perdón, como en la URSS, ...