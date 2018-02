Bárcenas dice que en una cena con Camps y Costa "quedó claro" que el PP valenciano pagaría el congreso de 2008

Déjenme solo 10 minutos con esta tropa de ladrones e hdlp y os aseguro que el escarmiento será tan grande que huirán no solo del país, sino de la galaxia.



Todo esto es un completo cachondeo a todo un país apoyado por tanta presunción de inocencia y burocracia judicial.



¡ESTO NO SOLO NO FUNCIONA, ESTO ES CACHONDEARSE DE TODOS POR LA CARA!.