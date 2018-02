Jaume Roures acusa a la Guardia Civil de buscar culpables "para justificar su inoperancia" el 1-O

Tu rouses no te preocupes, sI no eres culpable no pasará nada. La policía exisre hasta en los estados comunistas, solo que en las democracias la policía está a las órdenes de un juez o fiscal cuando se investiga no de un comisario político. Ya tienes bastantes años así que mucho tiempo no estarás en prisión, eso sí la pasta, hay la pasta te puede volar, pero no te importará el dinero no va con tu ideología, eres anticapi.