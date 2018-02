La Guardia Civil sitúa a Rovira y Junqueras en el núcleo duro de la logística del 1-O, con Jové de ejecutor

Si yo me salto la ley en España que me pasaría? Si me subo a patear el techo de los coches de la guardia civil mientras insto a la movilización permanente con un megáfono, sería un preso político jjj? La cultura hecha en castellano en Cataluña es cultura Catalana? Por qué se señala a los padres que quieren que sus hijos estudien en castellano? Basta ya por favor, un independentismo basado en la mentira, son ellos los fascistas que vigilan que en los colegios no se hable en castellano, que se señalan a los hijos de los guardias civiles y que todo el que no esté a favor de sus ideas independentistas es un fascista jjj cuando con su afán de imponer si o si sus ideas son ellos los nazis. Derecho a decidir? por supuesto pero y los demás qué, que no tenemos derecho a decidir? No quiero fronteras, no quiero barreras, no quiero que me impongan el catalán en el colegio de mis hijos, no quiero una policia que se dedique a preguntar ¿ os parece bien si entramos y nos llevamos las urnas? jjj por favor que policia es esa. Y con el dinero de los impuestos a gastar montando embajadas por el mundo, organizando referendums de risa que cuestan un dineral y robando el 3 % durante décadas.